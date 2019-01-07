Son Dakika Haberleri: Yatırım ve hammadde ithalatında 2018'in 1. ve 2. yarısı, siyah ve beyaz gibi!

Yatırım ve hammadde ithalatında 2018'in 1. ve 2. yarısı, siyah ve beyaz gibi!

50 dakika önce

2018'in ilk yarısında yatırım malları ithalatı yüzde 26.3 hammadde ithalatı yüzde 13,6 artarken, yılın ikinci yarısında hammadde ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17.48 düştü.

Yatırım ve hammadde ithalatında 2018'in 1. ve 2. yarısı, siyah ve beyaz gibi!, System.String[]
2018'in ilk yarısında yatırım malları ithalatı yüzde 26.3 hammadde ithalatı yüzde 13,6 artarken, yılın ikinci yarısında hammadde ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17.48 düştü. (Mehmet Kaya)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:35 

Mehmet Kaya, Ekonomi
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