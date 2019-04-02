Son Dakika Haberleri: Yatırım ve istihdam için çalışalım

Yatırım ve istihdam için çalışalım

1 saat önce

İş dünyası 4,5 yıllık seçimsiz dönemi ekonomik reformlara odaklanılması için büyük fırsat olarak görüyor.

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İş dünyası 4,5 yıllık seçimsiz dönemi ekonomik reformlara odaklanılması için büyük fırsat olarak görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:57 

Ekonomi
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