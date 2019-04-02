Yatırım ve istihdam için çalışalım
1 saat önce
İş dünyası 4,5 yıllık seçimsiz dönemi ekonomik reformlara odaklanılması için büyük fırsat olarak görüyor.
İş dünyası 4,5 yıllık seçimsiz dönemi ekonomik reformlara odaklanılması için büyük fırsat olarak görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:57
Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu
TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından
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