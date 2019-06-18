Son Dakika Haberleri: Yatırıma yoğunlaştı, Çin malı amortisörün önünü kesti
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Yatırıma yoğunlaştı, Çin malı amortisörün önünü kesti

1 saat önce

Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, "Çinli amortisör Türkiye'ye girmiyor, çünkü bu pazar bizim" dedi.

Yatırıma yoğunlaştı, Çin malı amortisörün önünü kesti, System.String[]
Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, "Çinli amortisör Türkiye'ye girmiyor, çünkü bu pazar bizim" dedi. Şirket, Türkiye'de 2.8 milyon adetlik amortisör pazarının 2 milyon adedini tek başına karşılıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:03 
Türkiye, Ekonomi
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