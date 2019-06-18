Yatırıma yoğunlaştı, Çin malı amortisörün önünü kesti
1 saat önce
Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, "Çinli amortisör Türkiye'ye girmiyor, çünkü bu pazar bizim" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:03
Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, "Çinli amortisör Türkiye
'ye girmiyor, çünkü bu pazar bizim" dedi. Şirket, Türkiye'de 2.8 milyon adetlik amortisör pazarının 2 milyon adedini tek başına karşılıyor.
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