Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları Serisinin İlki Bıst'te Gerçekleşti

Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları Serisinin İlki Bıst'te Gerçekleşti

1 saat önce

Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları serisi başlatan Global Menkul Değerler, ilk toplantıyı Borsa İstanbul'da (BIST) gerçekleştirdi.

Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları Serisinin İlki Bıst'te Gerçekleşti, System.String[]

Global Menkul Değerler, yatırımcılara 2019'un takip konularını anlattı

Genel Müdür Gülşeyma Doğançay, Araştırma ve Kurumsal Finansman Grup Direktörü Sertan Kargın ve şirket yöneticileri ile analistleri, şirketin 2019'da takip edeceği gündem konularını yaklaşık 300 katılımcıya anlattı. Gündem konuları arasında yurtdışında Fed, ABDÇin Ticaret Savaşı, Euro Bölgesi Ekonomik ve Siyasi Durum yer alıyor. Yurtiçinde ise Bütçe ve Para Politikası Disiplini, Enflasyon, Yerel Seçimler takip konuları içinde izleniyor.

Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, "Yatırımcılara 2019 yılına ilişkin yatırım stratejilerini ve bu stratejileri uygulayabilecekleri ürünlerimizi anlattığımız toplantı serileri başlattık. Finansal okur yazarlığa hizmet etmesi amacı da taşıyoruz. Aynı zamanda araştırma gücümüz ile en hızlı ve yeni teknolojiyi birleştirdiğimiz mobil uygulamamız BayGlobal'in nasıl daha verimli kullanılabileceğini doğrudan aktarırken kullanıcı geri dönüşleri alıyoruz.

Sermaye piyasası faaliyetlerinde Türkiye'de birçok ilki gerçekleştiren Global Menkul Değerler, Yatırımcı Bilgi Toplantıları serisi başlattı. Borsa İstanbul'da (BIST) 300'ü aşkın katılımcıyla gerçekleşen ilk toplantıda Global Menkul Değerler'in 2019'da takip edeceği gündem konuları anlatıldı. Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, Araştırma ve Kurumsal Finansman Grup Direktörü Sertan Kargın'ın ve şirket yöneticileri ile analistlerinin konuşmaları ve sunumlarında dikkat çektikleri yurtdışı takip konuları şöyle:

"Küresel Ekonomik Büyüme, ABD – Çin Ticaret Savaşı, Fed Para Politikası, Euro Bölgesi Ekonomik ve Siyasi Durum, Anlaşmalı veya Anlaşmasız Brexit, Çin Ekonomisi."

Katılımcılara yurtiçi takip konuları olarak, 31 Mart Yerel Seçimler, Suriye Politikası, Bütçe ve Para Politikası Disiplini, Enflasyon Gelişmeleri ve Merkez Bankası'nın Atacağı Adımlar, İç Talepteki Gelişmeler."

Finansal okur yazarlığa hizmet amacı da taşıyoruz

Yatırımcılara 2019 yılına ilişkin yatırım stratejilerini ve bu stratejileri uygulayabilecekleri ürünleri anlattıkları toplantı serileri başlattıklarını söyleyen Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, "Finansal okur yazarlığa hizmet etmesi amacı da taşıyoruz. Aynı zamanda araştırma gücümüz ile en hızlı ve yeni teknolojiyi birleştirdiğimiz mobil uygulamamız BayGlobal'in nasıl daha verimli kullanılabileceğini doğrudan aktarırken kullanıcı geri dönüşleri alıyoruz." diye konuştu.

BayGlobal'i anlık ve kişiselleştirilebilir iletişim; basit, kolay kullanım üzerine inşa ettiklerini söyleyen Doğançay, "Kişisel tercihlere uygun ve grafik destekli önerilerimizi hızla müşterilerimize iletirken, müşterilerimizin emiriletimlerinde de kullanıcı dostu bir yaklaşıım benimsiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:24 Kaynak: Bültenler

CEO, Borsa İstanbul, Güncel
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