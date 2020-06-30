Yatırımcı BIST 30 hissesini daha düşük maliyetle alabilecek - Son Dakika

Yatırımcı BIST 30 hissesini daha düşük maliyetle alabilecek

Borsa İstanbul AŞ tarafından Takasbank'ın, Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verdiği Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPP) süreçlerini optimize edecek teknik geliştirmelerini tamamladığı bildirildi.

Borsa İstanbul AŞ tarafından Takasbank'ın, Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verdiği Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPP) süreçlerini optimize edecek teknik geliştirmelerini tamamladığı bildirildi. Aracı kurumların üzerindeki operasyonel yükler hafifleyecek, yatırımcılar düşük maliyetle BIST 30 hissesini alabilecek.

Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı


Borsa İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Takasbank'ın piyasaların derinleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmaları kapsamında, ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak, süreçleri optimize ve maliyetleri minimize edecek teknik gelişmeler tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildiği belirtildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi kapsamında yer alan pay senetlerinin, Takasbank tarafından geliştirilen "Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları" aracılığıyla aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebilecektir.


Bu sayede işlemlere aracılık eden kurumların üzerindeki operasyonel yüklerin hafifletilmesi ve yatırımcılar tarafından çok düşük maliyetler ile payların ödünç alınması mümkün hale gelecektir. Ayrıca, bu işlemler Takasbank tarafından verilen merkezi karşı taraf hizmeti güvencesiyle gerçekleşecektir.


Takasbank tarafından yapılan geliştirmeler ile birlikte ağırlıklı olarak tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen ödünç pay işlemlerinin, otomatize edilmiş süreçler, rekabetçi maliyetler ve Takasbank merkezi karşı taraf güvencesi ile organize bir piyasa üzerinden gerçekleşmesi amaçlanmaktadır". - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Takas Bank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı BIST 30 hissesini daha düşük maliyetle alabilecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:09 Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:26 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 10:25 Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
19:09
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
19:09
Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
19:04
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
18:53
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
18:35
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:23
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
18:16
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
18:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 20:06:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı BIST 30 hissesini daha düşük maliyetle alabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]