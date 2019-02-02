Yatırımcı borsa ve altında kazandı
1 saat önce
Bu hafta, borsa ve altın yatırımcısına kazandırırken, döviz kaybettirdi.
Bu hafta, borsa ve altın yatırımcısına kazandırırken, döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul
'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,12'lik kazançla kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20
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