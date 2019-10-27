Yatırımcı borsa ve altında kazandı
1 saat önce
Geçen hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.
Geçen hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,83'lük kazançla kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:05
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