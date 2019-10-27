Son Dakika Haberleri: Yatırımcı borsa ve altında kazandı
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı borsa ve altında kazandı

Yatırımcı borsa ve altında kazandı

1 saat önce

Geçen hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

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Geçen hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,83'lük kazançla kapattı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:05 
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