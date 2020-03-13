Yatırımcı ile kenti buluşturacak "Düzce Yatırım Ajansı" açıldı - Son Dakika
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Yatırımcı ile kenti buluşturacak "Düzce Yatırım Ajansı" açıldı

6 saat önce

Düzce'de, yatırımcıyı kentle buluşturmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan "Düzce Yatırım Ajansı"nın protokol töreni ve açılışı yapıldı.

Yatırımcı ile kenti buluşturacak

Düzce'de, yatırımcıyı kentle buluşturmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan "Düzce Yatırım Ajansı"nın protokol töreni ve açılışı yapıldı.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) işbirliğinde hayata geçirilen "Düzce Yatırım Ajansı"nın açılış töreni, Düzce Valiliği bahçesindeki Turizm Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, ajansın Düzce ölçeğinde bir ilin hayal edemeyeceği bir iş olduğunu vurgulayarak, "Ankara ve İstanbul'a yakın bu ile yakışır bir ajans kuruluyor. İlimize yatırım kazandırılması ve yatırımcıya cazip fırsatlar sunulması amaçlanıyor. İlimizin gençlerinin istihdam edilmesi noktasında önemli bir girişim. Bu sebeple çok heyecanlıyız." dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yatırım ve istihdamın arttırılması için birçok kez konuşulduğu ve somut adımların atılmasının zamanının geldiğini söyledi.

Ajans ile farklı alanlarda kentte yatırım yapmak isteyenlerin her birinin karşılarında ciddi bir muhatap bulacağını belirten Dağlı, "Yatırımcının kendisine her şeyin anlatılacağı, yerlerin gösterileceği, ilgililerin birbirleriyle buluşturulacağı, çevreyle ilgili argümanları nedir? Turizmle ilgili bir konu var mıdır? Belediyeyle, özel idareyle ilgili durumlarını nedir? Net bir bilgi verebilecek olan, yatırımcıyla durumlarımızı buluşturacak olan ve yatırımcının işlerini kurumlarımız nezdinde kolaylaştırıp, hızlandıracak olan bu teşkilat inşallah hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Faruk Özlü Düzce Yatırım Ajansı fikrinin ortak bir fikir olduğunu ifade etti.

10 bin istihdam hedefinin hayata geçirilmesi için çaba harcadıklarını dile getiren Özlü, "Ajansın kuruluş amacı Düzce'ye yatırımcı çekmek, Düzce'nin imkanlarını pazarlamak. Biz Düzce'de 10 bin kişiye istihdam sağlamayı taahhüt etmiştik. Düzce'de yatırımcılar için yeterli sanayi parseli yok. Bu sebeple Organize Sanayi Bölgemizi genişletme kararı aldık ve bir protokol ile yaklaşık 350 hektarlık alanın Bölgeye dahil edilmesini sağladık." İfadesini kullandı.

DTSO Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ise ajansta gerçekleştirilecek faaliyetlerle şehrin kalkınmasına ivme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Düzce Yatırım Ajansı'nın açılış kurdelesi kesilerek taraflarca protokol imzalandı.

Açılışa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu da katıldı.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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