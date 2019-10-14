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Son Dakika Ekonomi Yatırımcı nakite koştu

Yatırımcı nakite koştu

50 dakika önce

Yatırımcı, ticaret savaşı, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle küresel krizden bu yana en yüksek hızda nakite geçti.

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Yatırımcı, ticaret savaşı, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle küresel krizden bu yana en yüksek hızda nakite geçti. Son altı ayda güvenli liman olarak görülen para piyasalarına 322 milyar dolar aktı. Nakitte bekleyen fonlar 3.5 trilyon dolara ulaştı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:26 
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