Son Dakika Haberleri: Yatırımcı odaklandıkça hata yapıyor

Yatırımcı odaklandıkça hata yapıyor

1 saat önce

"Dünya ekonomisi ve global piyasalar için iki görüş var. İlk grupta, küresel ekonominin resesyona gireceğini ve piyasaların çökeceğini düşünenler yer alıyor.

Yatırımcı odaklandıkça hata yapıyor, System.String[]
"Dünya ekonomisi ve global piyasalar için iki görüş var. İlk grupta, küresel ekonominin resesyona gireceğini ve piyasaların çökeceğini düşünenler yer alıyor. İyimserlerin oluşturduğu ikinci grup, sürecin daha yumuşak olabileceğine inanıyor."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:25 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar

Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 09:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı odaklandıkça hata yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]