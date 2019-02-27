Yatırımcı odaklandıkça hata yapıyor

"Dünya ekonomisi ve global piyasalar için iki görüş var. İlk grupta, küresel ekonominin resesyona gireceğini ve piyasaların çökeceğini düşünenler yer alıyor.

"Dünya ekonomisi ve global piyasalar için iki görüş var. İlk grupta, küresel ekonominin resesyona gireceğini ve piyasaların çökeceğini düşünenler yer alıyor. İyimserlerin oluşturduğu ikinci grup, sürecin daha yumuşak olabileceğine inanıyor."

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