Yatırımcı Rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,47'lik kazançla 91.860,75 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.567,01 puanı, en yüksek ise 92.583,49 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 3,69'luk artışla 100.932,54

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,29'luk kazançla 71.835,31 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,62'lik primle 95.604,59

puana yükseldi.



Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi ise yüzde 1,01'lik kayıpla 106.367,52

puana geriledi.



Işıklar Enerji Yapı Holding en çok prim yapan hisse





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 55,10 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,07'lik artışla Polisan Holding, yüzde 9,68'lik yükselişle de İhlas Holding izledi.



Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 44,12 ile ICBC Turkey Bank oldu. Bu hisseyi yüzde 11,08'lik düşüşle Göltaş Çimento, yüzde 8,43'lük azalışla da Çemaş Döküm takip etti.



Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 510 milyon 212 bin 895 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 3 milyar 496 milyon 978 bin 452 lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 565 milyon 966 bin 248 lirayla Aselsan takip etti.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 36 milyar 187 milyon 265 bin 174 lirayla Koç Holding, 34 milyar 62 milyon lirayla Garanti Bankası ve 29 milyar 875 milyon 10 bin 560 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.



Altın yükseldi, döviz düştü



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,37'lik artışla 215 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,35'lik kazançla bin 436 liraya yükseldi.



Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,71'lik azalışla 5,3010 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,35'lik düşüşle 6,0630 lira oldu.



Geçen hafta 6,7770 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,93'lük düşüşle 6,7140 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,63'lük değer kaybıyla 5,3520 liradan alıcı buldu.



Yatırım fonları



Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,76 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.



(Sürecek)

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