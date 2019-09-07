Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,35 artışla 98.987,48 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde en yüksek 100.876,60, en düşük 96.737,68 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,96 artışla 113.601,24 puana, Sanayi endeksi yüzde 1,94 kazançla 113.485,64 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79 yükselerek 76.804,34 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,95 artarak 82.755,36 puana yükseldi.

-Çemaş Döküm en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 52,11 ile Çemaş Döküm oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 33,75 ile Özderici GMYO, yüzde 25,85 ile Adese Alışveriş Ticaret takip etti. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 7,27 ile Anadolu Efes olarak gerçekleşti. Anadolu Efes'i yüzde 6,98 ile Pegasus, yüzde 5,99 ile Koza Altın takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 371 milyon 599 bin 955 lira ile Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 4 milyar 475 milyon 372 bin 96 lira ile Garanti Bankası, 2 milyar 454 milyon 61 bin 775 lira ile Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 45 milyar 696 milyon 882 bin 861 lirayla Koç Holding, 38 milyar 472 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 128 milyon lirayla Akbank şeklinde sıralandı.

-Altın ve döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde yüzde 3,04 azalışla 280,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,01 kayıpla 1.866,00 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro haftayı düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde yüzde 2,01 değer kaybederek 5,7150 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 2,09 azalarak 6,3190 liraya düştü. Geçen hafta 7,1030 lira olan İngiliz Sterlininin satış fiyatı da bu hafta yüzde 0,82 gerileyerek 7,0450 olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,15 değer kaybederek 5,7920 liradan alıcı buldu.

-Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,24, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)