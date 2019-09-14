Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,13 artışla 103.071,80 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde en yüksek 103.258,50, en düşük 99.836,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,59 artışla 119.951,43 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,69 kazançla 117.674,67 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,18 yükselerek 78.480,22 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,46 artarak 86.445,43 puana yükseldi.

Metro Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 38,93 ile Metro Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 30,65 ile Netaş Telekom, yüzde 15,59 ile Tukaş takip etti. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,44 ile Pegasus olarak gerçekleşti. Pegasus'u yüzde 5,56 ile Çemaş Döküm, yüzde 5,33 ile Coca Cola İçecek izledi.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 385 milyon 85 bin 227 lirayla Türk Hava Yollarında olurken, Türk Hava Yollarını 5 milyar 725 milyon 728 bin 321 lira ile Garanti Bankası, 2 milyar 644 milyon 572 bin 988 lira ile Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 46 milyar 711 milyon 242 bin 81 lirayla Koç Holding, 40 milyar 488 milyon lira ile Garanti Bankası, 39 milyar 832 milyon lira ile Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,00 azalışla 274,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,98 kayıpla 1.829,00 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro haftayı düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,56 değer kaybederek 5,6830 liraya, avro da yüzde 0,47 azalarak 6,2890 liraya düştü. Geçen hafta 7,0450 lira olan İngiliz Sterlini'nin satış fiyatı da bu hafta yüzde 0,48 artarak 7,0790 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,50 değer kaybederek 5,7630 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,43, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek