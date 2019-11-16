Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,16'lık kazançla 105.379,71

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 102.368,90 puanı, en yüksek ise 105.517,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,75'lik artışla 123.462,62

puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 1,96'lık primle 122.669,56



puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79'luk kazançla 81.075,04

puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,54'lük değerle 87.156,35

puana yükseldi.

Aksa Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,34 ile Aksa Enerji oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 17,11'lik artışla Torunlar GMYO, yüzde 16,46'lık yükselişle de Gübre Fabrik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 17,78 ile Metro Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 10,87'lik düşüşle Işıklar Enerji Yapı Hol., yüzde 7,52'lik azalışla da Yataş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 10 milyar 419 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 241 milyon lirayla Aselsan, 2 milyar 240 milyon lirayla Pegasus takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 52 milyar 87 milyon lirayla Koç Holding, 41 milyar 790 milyon lirayla Garanti Bankası ve 39 milyar 936 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,37'lik artışla 271,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,33'lük primle bin 808 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,16'lık kayıpla 5,7460 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,05'lik sınırlı artışla 6,3480 lira oldu.

Geçen hafta 7,3830 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,76'lık kazançla 7,4390 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 değer kazanarak, 5,8210 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)