Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,30'luk kazançla 106.903,68

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 104.718,30 puanı, en yüksek ise 107.846,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi ise yüzde 1,22'lik primle 126.562,53

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,44'lük artışla 82.129,14



puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,62'lik değerle 90.650,19

puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,28'lik azalışla 125.972,86

puana geriledi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,88 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 24,02'lik artışla Netaş Telekomünikasyon, yüzde 23,81'lik yükselişle de İhlas Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,25 ile Bera Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 4,92'lik düşüşle Türk Telekom, yüzde 4,76'lık azalışla Işıklar Enerji Yapı Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 814 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 43 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 937 milyon lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 769 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 420 milyon lirayla Garanti Bankası ve 40 milyar 404 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44'lük azalışla 269 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44'lük kayıpla bin 792 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,51'lik kazançla 5,7510 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,09'luk azalışla 6,3230 lira oldu.

Geçen hafta 7,3730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,75'lik artışla 7,4280 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,19 değer kaybederek 5,7530 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,27, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)