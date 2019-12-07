Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,84'lük kazançla 108.869,14

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 106.701,60 puanı, en yüksek ise 109.315,20 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,20'lik artışla 128.747,39

puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 2,65'lik primle 129.922,08

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,87'lik artışla 83.667,75

puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,56'lık değerle 95.694,76

puana yükseldi.

Alarko GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,61 ile Alarko GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 18,44'lük artışla Doğtaş Kelebek Mobilya, yüzde 17,72'lik yükselişle de Odaş Elektrik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 4,33 ile MLP Sağlık oldu. Bu hisseyi yüzde 3,85'lik düşüşle İhlas Holding, yüzde 3,60'lık azalışla Tekfen Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 318 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 369 milyon lirayla Aselsan, 2 milyar 55 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 51 milyar 73 milyon lirayla Koç Holding, 43 milyar 512 milyon lirayla Garanti Bankası ve 40 milyar 404 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,12'lik artışla 272 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12'lik kazançla bin 812 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,24'lük primle 5,7650 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,98'lik artışla 6,3850 lira oldu.

Geçen hafta 7,4280 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,05'lik artışla 7,5800 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,37 değer kazanarak 5,8320 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,33, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)