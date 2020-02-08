Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,57'lik kazançla 121.015,14

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 118.761,60 puanı, en yüksek ise 123.845,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,15'lik artışla 146.891,40

puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,50'lik primle 147.530,95

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,89'luk değerle 91.802,40

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,57'lik kazanç ile 123.281,67

puana yükseldi.

Çemtaş en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,73 ile Çemtaş oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,09'luk artışla Bursa Çimento, yüzde 13,37'lik yükselişle de Vestel izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,13 ile Anadolu Cam oldu. Bu hisseyi yüzde 5,09'luk düşüşle Anadolu Grubu Holding, yüzde 4,35'lik azalışla Şok Marketler takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 9 milyar 705 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 211 milyon lirayla Şişecam, 2 milyar 894 milyon lirayla Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 51 milyar 225 milyon lirayla Koç Holding, 50 milyar 274 milyon lirayla Garanti Bankası ve 43 milyar 836 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,53'lük azalışla 302,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,49'luk kayıpla 2 bin 13 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,17'lik kazançla 5,9950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,76'lık düşüşle 6,5650 lira oldu.

Geçen hafta 7,8780 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,42'lik azalışla 7,7660 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,84 değer kaybederek 6,1510 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)