Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 9,27'lik kayıpla 105.993,65 puandan kapattı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 11,85'lik azalışla 119.726,21

puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,34'lük düşüşle 133.466,65

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 7,62'lik kayıpla 84.401,37

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,64'lük azalışla 130.048,98

puana geriledi.

Alkim Kimya en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 6,14 ile Alkim Kimya oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 3,54'lük artışla Aksa, yüzde 3,27'lik yükselişle de Logo Yazılım izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 21,28 ile Pegasus oldu. Bu hisseyi yüzde 19,08'lik düşüşle Türk Hava Yolları, yüzde 18,17'lik azalışla da TAV Havalimanları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 13 milyar 85 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 7 milyar 144 milyon lirayla Aselsan, 3 milyar 12 milyon lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 617 milyon lirayla Koç Holding, 39 milyar 900 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 152 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,62'lik artışla 326 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,60'lık primle 2 bin 168 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,86'lık kazançla 6,2330 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,54'lük artışla 6,8450 lira oldu.

Geçen hafta 7,9350 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,16'lık değerle 8,0270 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,49 değer kazanarak 6,4660 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)