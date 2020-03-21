Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (1)

6 saat önce

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı.

Yatırımcı rehberi (1), System.String[]

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 10,26'lık kayıpla 85.795,79

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 81.936,40 puanı, en yüksek ise 92.263,97 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 12,29'luk azalışla 95.628,96

puana, Sanayi Endeksi yüzde 11,29'luk düşüşle 101.108,11

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,69'luk kayıpla 71.455,58

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 14,43'lük azalışla 96.320,02

puana geriledi.

İş Finansal Kiralama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,92 ile İş Finansal Kiralama oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,36'lık artışla Bizim Mağazaları, yüzde 3,62'lik yükselişle de Alarko GMYO izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 37,24 ile Klimasan Klima oldu. Bu hisseyi yüzde 32,99'luk düşüşle Pegasus, yüzde 31,13'lük azalışla da Doğuş Otomotiv takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 249 milyon lirayla Aselsan'da olurken, bu şirketi 4 milyar 234 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 183 milyon lirayla Türk Hava Yolları takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 33 milyar 626 milyon lirayla Koç Holding, 31 milyar 332 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 251 milyon lirayla da Bim Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,72'lik azalışla 314,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74'lük düşüşle 2 bin 94 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,80'lik kazançla 6,5500 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle 7,0210 lira oldu.

Geçen hafta 7,9080 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,10'luk kayıpla 7,7420 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,42 değer kazanarak 6,6760 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,84, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,17 ile para piyasası fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video         
16:14
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti         
09:55
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 17:41:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]