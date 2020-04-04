Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (1)

6 saat önce

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,62'lik kazançla 89.552,61

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 86.815,14 puanı, en yüksek ise 90.408,82 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 5,77'lik primle 111.531,18

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,83'lük değerle 75.344,92

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,41'lik kazanç ile 109.316,96

puana yükseldi. Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,23'lük azalışla 97.679,17

puana geriledi.

Alarko GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,18 ile Alarko GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,10'luk artışla Çemtaş, yüzde 15,98'lik yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,81 kayıpla Eczacıbaşı Yatırım oldu. Bu hisseyi yüzde 12,75'lik düşüşle Selçuk Ecza Deposu, yüzde 12,20'lik azalışla Eczacıbaşı İlaç takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 165 milyon lirayla Petkim'de olurken, bu şirketi 3 milyar 302 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 999 milyon lirayla Türk Hava Yolları takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 34 milyar 716 milyon lirayla Koç Holding, 31 milyar 668 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 481 milyon lirayla da Bim Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,48'lik artışla 347,90

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,40'lık primle 2 bin 312 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,73'lük kazançla 6,6980

lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,84'lük artışla 7,2330

lira oldu.

Geçen hafta 7,9410

lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,71'lik artışla 8,2360

lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,95

değer kazanarak 6,8650 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,09 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:06 Kaynak: AA

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