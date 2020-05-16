Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,97'lik kazançla 99.768,15

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.740,33 puanı, en yüksek ise 100.864,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,27'lik artışla 107.378,90

puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,96'lık primle 129.865,58

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,47'lik değerle 87.423,60

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,47'lik kazançla 140.995,66

puana yükseldi.

Deva Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,25 ile Deva Holding oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 30,01'lik artışla Selçuk Ecza Deposu, yüzde 28,51'lik yükselişle de Eczacıbaşı İlaç izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 5,46 kayıpla Petkim oldu. Bu hisseyi yüzde 3,64'lük düşüşle Arçelik, yüzde 3,59'luk azalışla Tüpraş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 315 milyon lirayla Aselsan'da olurken, onu 3 milyar 740 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 470 milyon lirayla Eczacıbaşı İlaç takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 37 milyar 785 milyon lirayla Koç Holding, 34 milyar 307 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 32 milyar 900 milyon lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,95'lik düşüşle 386,20

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91'lik azalışla 2 bin 565 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,04'lük azalışla 6,9150

lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,84'lük kayıpla 7,4940

lira oldu.

Geçen hafta 8,8500

lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,66'lık düşüşle 8,4380

lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,86 değer kaybederek 7,2110 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,14 ile para piyasası fonları oldu.

(Sürecek)