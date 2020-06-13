Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,17'lik kayıpla 109.835,47 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 107.833,00 puanı, en yüksek ise 111.042,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,21'lik artışla 118.691,63

puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,11'lik primle 140.818,95

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,53'lük kazançla 151.432,50 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,30'luk kayıpla 97.376,54

puana geriledi.

Akçansa en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,86 ile Akçansa oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 22,82'lik artışla Bizim Mağazaları, yüzde 18,47'lik yükselişle de Güneş Sigorta izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,48 kayıpla Çelebi oldu. Bu hisseyi yüzde 8,41'lik düşüşle Kartonsan yüzde 6,65'lik azalışla Reysaş GMYO takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 271 milyon lirayla Emlak Konut GMYO'da olurken, bu şirketi 5 milyar 304 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 231 milyon lirayla ASELSAN takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 567 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 648 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 36 milyar 708 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,06'lık artışla 381,60

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,02'lik primle 2 bin 534 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,87'lik kazançla 6,8350

lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,90'lık artışla 7,7230

lira oldu.

Geçen hafta 8,6190

lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,02'lik primle 8,6210

lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,60 değer kazanarak 7,2280

liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)