Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın, dolar ve avro kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın, dolar ve avro kazandırdı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,81'lik kayıpla 114.808,56 puandan tamamladı.


Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,09'luk azalışla 121.839,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,40 azalarak 151.919,18 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,79'luk gerilemeyle 153.353,75 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 0,30'luk kayıpla 103.606,24 puana geriledi.


-Trakya Cam en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,91 ile Trakya Cam oldu.


Söz konusu hisse senedini, yüzde 13,90 ile Zorlu Enerji, yüzde 9,33 ile Türk Traktör izledi.


Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,38'lik kayıpla Albaraka Türk oldu. Bu hisseyi yüzde 9,91'lik düşüşle İş Finansal Kiralama, yüzde 9,54'lük azalışla Net Holding takip etti.


Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 12 milyar 77 milyon 60 bin 581 lirayla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olurken, onu 10 milyar 50 milyon 548 bin 196 lirayla Şişe Cam, 6 milyar 605 milyon 750 bin 941 lirayla Garanti Bankası izledi.


Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 465 milyon 292 bin 577 lirayla Koç Holding, 41 milyar 380 milyon 680 bin lirayla BİM Mağazalar ve 36 milyar 229 milyon 200 bin lirayla ASELSAN olarak sıralandı.


-Altın,dolar ve avro yükseldi


24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,79 kazanımla 399,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde yüzde 1,81 artışla 2.650,00 liraya çıktı.


Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,01 değer kazanarak 6,8670 liraya, avro da yüzde 0,62 artışla 7,7680 liraya çıktı.


Geçen hafta 8,5850 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,53'lük yükselişle 8,7160 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,77 değer kazanarak 7,3380 liradan alıcı buldu.


Yatırım fonları


Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,26 değer kazanırken bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.


(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:05 Kaynak: AA

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