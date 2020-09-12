Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,51 kazançla 1.102,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.085,23 puanı, en yüksek 1.105,98 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da mali endeks yüzde 1,25 artarak 1.139,29 puana, sanayi endeksi yüzde 2,78 artışla 1.599,68 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,99 yükselerek 1.016,69 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,04 artarak 1.651,91 puana yükseldi.

-Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,44 ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 10,37 ile Şekerbank, yüzde 10,25 ile Selçuk Ecza Deposu izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,10 ile GÜBRETAŞ, yüzde 5,80 ile GSD Holding, yüzde 4,37 ile Vestel şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 25 milyon 241 bin 21 lirayla Petkim, 3 milyar 818 milyon 753 bin 551 lirayla Tüpraş, 3 milyar 713 milyon 631 bin 824 lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 78 milyon 960 bin lirayla Bim Mağazalar, 37 milyar 916 milyon 400 bin lirayla ASELSAN ve 37 milyar 734 milyon 162 bin 984 lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

-Altın, dolar, avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kazançla 468,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,53 artışla 3.111,00 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,32 değer kazanarak 7,4790 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,76 artışla 8,8580 liraya çıktı.

Geçen hafta 9,8800 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,69 azalışla 9,6140 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,01 değer kazanarak 8,2620 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,61 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,38 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)