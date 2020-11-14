Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,33 kazançla 1.291,29

puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.211,16 puanı, en yüksek 1.303,81 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 13,79 artışla 1.404,89

puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,59 kazançla 1.925,91

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,09 primle 1.103,04

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,70 değerle 1.829,27

puana yükseldi.

Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,46 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 27,39 ile İş Bankası (C), yüzde 26,93

ile Garanti Bankası izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,14 ile Alcatel Lucent Teletaş, yüzde 9,35 ile İndeks Bilgisayar, yüzde 7,12 ile Netaş Telekomünikasyon şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 34 milyar 980 milyon lirayla Garanti BBVA, 15 milyar 958 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 11 milyar 642 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 47 milyar 979 milyon lirayla Koç Holding, 41 milyar 838 milyon lirayla ASELSAN ve 41 milyar 836 milyon lirayla BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13 azalışla 3 bin 106 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 10,20 değer kaybederek 7,6920

lira, avronun satış fiyatı da yüzde 10,67 azalışla 9,0890 lira oldu.

Geçen hafta 11,2770

olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 9,88 düşüşle 10,1630

liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 11,49 değer kaybederek 8,4470

liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)