Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

19.12.2020 11:01
Yatırımcı rehberi (1), System.String[]

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,74 kazançla 1.408,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.378,19 puanı, en yüksek 1.410,32 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,56 artışla 1.509,35 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,48 kazançla 2.195,73 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,07 primle 1.160,47 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,44 değerle 1.850,10 puana yükseldi.

Borusan Mannesmann en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,58 ile Borusan Mannesmann oldu. Onu yüzde 25,15 ile Çelebi, yüzde 24,33 ile Halk GMYO izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,47 ile Vestel, yüzde 4,40 ile Arçelik, yüzde 3,91 ile Selçuk Ecza Deposu şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 11 milyar 745 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 9 milyar 647 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 352 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 718 milyon lirayla Koç Holding, 48 milyar 755 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 44 milyar 180 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,43 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,42 azalışla 3 bin 63 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,36 değer kaybederek 7,6510 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,34 azalışla 9,3700 lira oldu.

Geçen hafta 10,3840 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,11 düşüşle 10,3730 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,87 değer kaybederek 8,6670 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Bir derdimiz de yalancı koronavirüs! Vaka sayısı her geçen gün artıyor Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü         
10:50
5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı         
10:36
Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı         
09:42
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı         
02:41
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 11:07:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei