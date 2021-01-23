Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

23.01.2021 11:03
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,18 kazançla 1.542,45 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.508,90 puanı, en yüksek 1.582,04 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,41 artışla 1.626,38 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,97 kazançla 2.556,40 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,83 primle 1.238,93 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,42 değerle 2.082,95 puana yükseldi.

Karsan Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,81 ile Karsan Otomotiv oldu. Onu yüzde 26,09 ile Aygaz, yüzde 25,07 ile Halk GMYO izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,72 ile Kartonsan, yüzde 4,33 ile Ege Endüstri, yüzde 3,66 ile Borusan Mannesmann şeklinde sıralandı.

???????Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 179 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 163 milyon lirayla Emlak Konut GMYO, 7 milyar 121 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 55 milyar 840 milyon lirayla Koç Holding, 55 milyar 689 milyon lirayla Ford Otosan ve 51 milyar 975 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,26 kayıpla 438,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 azalışla 2 bin 908 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,08 değer kaybederek 7,4110 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,63 azalışla 9,0140 lira oldu.

Geçen hafta 10,2220 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 düşüşle 10,1320 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,83 değer kaybederek 8,3770 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,96 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Döviz, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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