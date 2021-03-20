Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

20.03.2021 11:03
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,82 kayıpla 1.528,99 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.511,29 puanı, en yüksek 1.589,47 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,05 azalışla 1.535,77 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,88 düşüşle 2.729,27 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,56 kayıpla 1.227,40 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,06 azalışla 2.050,29 puana geriledi.

Ford Otosan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,31 ile Ford Otosan oldu. Onu yüzde 15,60 ile Logo Yazılım, yüzde 10,90 ile Ege Endüstri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,90 ile Bera Holding, yüzde 9,45 ile Bagfaş, yüzde 9,39 ile Selçuk Ecza Deposu şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 11 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 401 milyon lirayla Ford Otosan, 6 milyar 104 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 80 milyar 148 milyon lirayla Ford Otosan, 58 milyar 174 milyon lirayla ??????? Koç Holding ve 57 milyar 190 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,43 kayıpla 405,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,43 azalışla 2 bin 692 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 4,32 değer kaybederek 7,2630 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,65 azalışla 8,6320 lira oldu.

Geçen hafta 10,5220 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,25 kayıpla 10,0750 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,92 değer kaybederek 7,8240 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile borçlanma araçları fonları ve para piyasası fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Yatırım, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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