Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

03.04.2021 10:59
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,48 kazançla 1.430,19 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.371,43, en yüksek 1.438,88 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,04 artışla 1.380,06 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,24 kazançla 2.660,54 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,60 primle 1.193,55 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,18 değerle 1.973,28 puana yükseldi.

Jantsa Jant Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 43,50 ile Jantsa Jant Sanayi oldu. Onu yüzde 25,51 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 20,81 ile Bera Holding takip etti.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,82 ile Net Holding, yüzde 5,31 ile TAV Havalimanları, yüzde 3,38 ile Anadolu Efes olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 401 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 180 milyon lirayla Sasa Polyester, 4 milyar 835 milyon lirayla Koza Altın yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 71 milyar 621 milyon lirayla Ford Otosan, 53 milyar 25 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 50 milyar 870 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,68 kazançla 453,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,66 artışla 3 bin 6 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,67 değer kazanarak 8,1460 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,23 artışla 9,5720 lira oldu.

Geçen hafta 11,0790 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,88 artışla 11,2870 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,53 kazançla 8,6690 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,82 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Döviz, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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