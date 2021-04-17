Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

17.04.2021 11:01
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,07 kazançla 1.408,14 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.352,74 puanı, en yüksek 1.418,52 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,41 artışla 1.327,87 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,13 kazançla 2.623,44 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi yüzde 1,59 azalışla 1.144,18 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,88 kayıpla 1.923,95 puana geriledi.

Net Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,58 ile Net Holding oldu. Onu yüzde 16,93 ile Torunlar GMYO, yüzde 12,45 ile Ereğli Demir Çelik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,05 ile Jantsa Jant Sanayi, yüzde 13,38 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 9,87 ile Vestel şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 11 milyar 249 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 703 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 4 milyar 55 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 64 milyar 989 milyon lirayla Ford Otosan, 64 milyar 190 milyon lirayla ???????Ereğli Demir Çelik ve 46 milyar 103 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,65 artışla 461,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 kazançla 3 bin 59 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,31 değer kaybederek 8,0640 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,57 azalışla 9,6680 lira oldu.

Geçen hafta 11,2520 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,71 kayıpla 11,1720 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,63 azalışla 8,8040 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,07, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,34 ile para piyasası fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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