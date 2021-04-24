Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,47 kayıpla 1.345,15 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.308,52 puanı, en yüksek 1.416,03 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,63 azalışla 1.253,05 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,62 düşüşle 2.475,90 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,42 kayıpla 1.082,11 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,68 azalışla 1.795,36 puana geriledi.

Fenerbahçe Futbol en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,14 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Onu yüzde 2,62 ile Anadolu Efes, yüzde 1,07 ile Jantsa Jant Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 22,39 ile Odaş Elektrik, yüzde 17,85 ile Kartonsan, yüzde 16,81 ile Esenboğa Elektrik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 562 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 5 milyar 518 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 295 milyon lirayla Petkim yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 965 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 93 milyon lirayla ??????? Ford Otosan ve 43 milyar 642 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,47 kazançla 477,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,43 artışla 3 bin 164 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,08 değer kazanarak 8,3120 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,21 artışla 9,9780 lira oldu.

Geçen hafta 11,1720 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,20 artışla 11,5300 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,07 kazançla 9,0740 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,02, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,47 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)