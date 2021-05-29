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Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

29.05.2021 11:07
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,05 kayıpla 1.422,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.392,87, en yüksek 1.459,26 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,74 düşüşle 1.333,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,21 azalışla 2.599,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,59 düşüşle 1.123,81 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,73 kayıpla 1.809,17 puana geriledi.

Fenerbahçe Futbol en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 6,11 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Onu yüzde 4,56 ile Halkbank, yüzde 2,67 ile Ereğli Demir Çelik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,34 ile Teknosa, yüzde 10,04 ile Tukaş, yüzde 9,88 ile Çemtaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 653 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 717 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 67 milyar 235 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 357 milyon lirayla Ford Otosan ve 47 milyar 117 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,08 kazançla 521,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,07 artışla 3 bin 457 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,15 değer kazanarak 8,5650 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,18 artışla 10,4340 lira oldu.

Geçen hafta 11,9140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,17 artışla 12,1730 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,03 kazançla 9,5410 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,33 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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