Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın, dolar ve avro kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu hafta ortalama yüzde 3,06 kazanç sağladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.341,93 puanı, en yüksek 1.393,37 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,17 artarak 1.317,45 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,96 artışla 2.532,16 puana, Hizmetler endeksi yüzde 1,77 primle 1.106,89 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,23 değerle 1.841,18 puana yükseldi.

- Karsan Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,22 ile Karsan Otomotiv oldu.

Onu yüzde 16,42 ile Kordsa Teknik Tekstil, yüzde 15,79 ile Çemaş Döküm izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,38 ile Konya Çimento, yüzde 4,54 ile Logo Yazılım, yüzde 4,44 ile Borusan Yatırım Pazarlama şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 660 milyon 528 bin 654 lira ile Garanti BBVA, 3 milyar 690 milyon 239 bin 57 lira ile Kardemir (D), 3 milyar 431 milyon 137 bin 579 lira ile Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 70 milyar lira ile Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 637 milyon 248 bin lira ile Ford Otosan, 52 milyar 138 milyon 63 bin 938 lira ile Koç Holding şeklinde sıralandı.

-Altın dolar ve avro düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 azalışla 493,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 değer kaybıyla 3 bin 270 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,41 değer kaybederek 8,4160 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,11 azalışla 9,9970 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı 11,7940 lira olarak gerçekleşti.

İsviçre frangı ise yüzde 0,41 kazançla 9,3480 liradan kapandı.

-Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46 değer değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,29 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

(Sürecek)