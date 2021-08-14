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Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

14.08.2021 11:07
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,90 kazançla 1.447,64 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.409,81 puanı, en yüksek 1.449,25 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,64 artışla 1.380,89 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,26 primle 1.150,81 puana yükseldi. Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,01 kayıpla 1.894,59 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 0,69 azalışla 2.592,93 puana geriledi.

Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,50 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Onu yüzde 10,49 ile Tofaş Otomobil Fabrikası, yüzde 9,82 ile Koç Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,23 ile Netaş Telekomünikasyon, yüzde 9,40 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret, yüzde 7,93 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 783 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 158 milyon lirayla Kardemir (D), 5 milyar 331 milyon lirayla Şişe Cam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 69 milyar 90 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 63 milyar 620 milyon lirayla Ford Otosan ve 58 milyar 427 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,57 kayıpla 486 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 azalışla 3 bin 223 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,01 değer kaybederek 8,5400 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,99 azalışla 10,0600 lira oldu.

Geçen hafta 11,9840 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,09 kayıpla 11,8530 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,31 değer kaybederek 9,3350 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,36 ile karma ve değişken fonlar oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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