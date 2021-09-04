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Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

04.09.2021 11:05
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,72 kazançla 1.468,67 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.463,01 puanı, en yüksek 1.484,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,46 artışla 1.437,02 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,14 primle 2.567,37 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,63 primle 1.196,73 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,19 değerle 1.929,98 puana yükseldi.

Bera Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,66 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 10,94 ile Hedef Girişim, yüzde 9,55 ile Zorlu Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,17 ile Borusan Yatırım Pazarlama, yüzde 3,32 ile Karsan Otomotiv, yüzde 3,21 ile Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 271 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 724 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 339 milyon lirayla Tüpraş yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 63 milyar 385 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 690 milyon lirayla Ford Otosan ve 58 milyar 576 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 487 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 kazançla 3 bin 229 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,86 değer kaybederek 8,2940 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,12 azalışla 9,8590 lira oldu.

Geçen hafta 11,5580 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,29 kayıpla 11,5240 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,83 değer kaybederek 9,1060 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,66 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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