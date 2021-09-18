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Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

18.09.2021 11:18
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,34 kayıpla 1.419,43 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.412,23 puanı, en yüksek 1.447,96 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,00 azalışla 1.383,32 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,43 düşüşle 2.484,92 puana geriledi.

Söz konusu dönemde Hizmetler Endeksi yüzde 0,17 kazançla 1.175,83 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,08 artışla 1.914,08 puana yükseldi.

Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,96 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 7,17 ile Aksa, yüzde 6,51 ile Alarko Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,45 ile Erbosan, yüzde 8,01 ile Torunlar GMYO, yüzde 7,68 ile Kardemir (D) şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 127 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 406 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 566 milyon lirayla Tüpraş yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 59 milyar 640 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 594 milyon lirayla Koç Holding ve 58 milyar 286 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 artışla 486 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,19 kazançla 3 bin 223 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,47 değer kazanarak 8,6280 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,68 artışla 10,1290 lira oldu.

Geçen hafta 11,7010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,72 artışla 11,9020 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,98 kazançla 9,3000 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,34 ile para piyasası fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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