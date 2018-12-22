Yatırımcı Rehberi (10)
3 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,76
|0,49
|55,10
|Polisan Holding
|6,00
|5,26
|14,07
|İhlas Holding
|0,34
|0,31
|9,68
|Türk Hava Yolları
|16,33
|14,96
|9,16
|Akbank
|6,88
|6,35
|8,35
|Gübre Fabrik.
|3,08
|2,85
|8,07
|Global Yat. Holding
|3,02
|2,80
|7,86
|Pegasus
|23,28
|21,70
|7,28
|Aksa Enerji
|2,81
|2,62
|7,25
|Kardemir (D)
|2,30
|2,15
|6,98
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|9,02
|-44,12
|Göltaş Çimento
|13,73
|15,44
|-11,08
|Çemaş Döküm
|0,76
|0,83
|-8,43
|İttifak Holding
|3,22
|3,45
|-6,67
|MLP Sağlık
|10,80
|11,54
|-6,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|2,71
|-5,90
|Anadolu Cam
|2,51
|2,64
|-4,92
|Doğan Holding
|1,05
|1,10
|-4,55
|Soda Sanayii
|7,14
|7,46
|-4,29
|Mavi Giyim
|32,42
|33,86
|-4,25
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|3.510.212.895
|
|
|Türk Hava Yolları
|3.496.978.452
|
|
|Aselsan
|1.565.966.248
|
|
|T. Halk Bankası
|1.304.522.445
|
|
|Kardemir (D)
|1.203.649.314
|
|
|Akbank
|901.315.873
|
|
|Vakıflar Bankası
|840.861.883
|
|
|Yapı ve Kredi Bank.
|647.077.288
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|616.919.039
|
|
|Petkim
|593.914.837
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:49 Kaynak: AA
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