Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

3 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,76 0,49 55,10
Polisan Holding 6,00 5,26 14,07
İhlas Holding 0,34 0,31 9,68
Türk Hava Yolları 16,33 14,96 9,16
Akbank 6,88 6,35 8,35
Gübre Fabrik. 3,08 2,85 8,07
Global Yat. Holding 3,02 2,80 7,86
Pegasus 23,28 21,70 7,28
Aksa Enerji 2,81 2,62 7,25
Kardemir (D) 2,30 2,15 6,98
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,04 9,02 -44,12
Göltaş Çimento 13,73 15,44 -11,08
Çemaş Döküm 0,76 0,83 -8,43
İttifak Holding 3,22 3,45 -6,67
MLP Sağlık 10,80 11,54 -6,41
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 2,71 -5,90
Anadolu Cam 2,51 2,64 -4,92
Doğan Holding 1,05 1,10 -4,55
Soda Sanayii 7,14 7,46 -4,29
Mavi Giyim 32,42 33,86 -4,25
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 3.510.212.895
Türk Hava Yolları 3.496.978.452
Aselsan 1.565.966.248
T. Halk Bankası 1.304.522.445
Kardemir (D) 1.203.649.314
Akbank 901.315.873
Vakıflar Bankası 840.861.883
Yapı ve Kredi Bank. 647.077.288
Ereğli Demir Çelik 616.919.039
Petkim 593.914.837
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:49 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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