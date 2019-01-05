Yatırımcı Rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,85 0,75 13,33 Gersan Elektrik 3,26 3,08 5,84 Otokar 91,85 87,40 5,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 1,21 4,96 Koza Altın 52,35 50,30 4,08 Soda Sanayii 7,35 7,09 3,67 Fenerbahçe Futbol 7,04 6,82 3,23 Ereğli Demir Çelik 7,29 7,11 2,53 Şok Marketler 10,88 10,65 2,16 Polisan Holding 6,33 6,22 1,77 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 14,60 16,35 -10,70 Gübre Fabrik. 2,73 3,00 -9,00 MLP Sağlık 9,70 10,57 -8,23 Göltaş Çimento 11,52 12,47 -7,62 Şişe Cam 5,21 5,62 -7,30 İş GMYO 0,99 1,06 -6,60 Net Holding 1,86 1,99 -6,53 Arçelik 14,49 15,50 -6,52 T.S.K.B. 0,72 0,77 -6,49 Migros Ticaret 14,13 15,08 -6,30 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.646.221.937 Garanti Bankası 2.226.712.616 T. Halk Bankası 787.746.754 Aselsan 775.080.606 Akbank 770.532.989 Kardemir (D) 617.249.048 İş Bankası (C) 548.200.285 Vakıflar Bankası 540.037.795 Koza Madencilik 516.997.606 Ereğli Demir Çelik 467.229.949

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)