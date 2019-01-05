Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,85...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,85 0,75 13,33
Gersan Elektrik 3,26 3,08 5,84
Otokar 91,85 87,40 5,09
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 1,21 4,96
Koza Altın 52,35 50,30 4,08
Soda Sanayii 7,35 7,09 3,67
Fenerbahçe Futbol 7,04 6,82 3,23
Ereğli Demir Çelik 7,29 7,11 2,53
Şok Marketler 10,88 10,65 2,16
Polisan Holding 6,33 6,22 1,77
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 14,60 16,35 -10,70
Gübre Fabrik. 2,73 3,00 -9,00
MLP Sağlık 9,70 10,57 -8,23
Göltaş Çimento 11,52 12,47 -7,62
Şişe Cam 5,21 5,62 -7,30
İş GMYO 0,99 1,06 -6,60
Net Holding 1,86 1,99 -6,53
Arçelik 14,49 15,50 -6,52
T.S.K.B. 0,72 0,77 -6,49
Migros Ticaret 14,13 15,08 -6,30
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.646.221.937
Garanti Bankası 2.226.712.616
T. Halk Bankası 787.746.754
Aselsan 775.080.606
Akbank 770.532.989
Kardemir (D) 617.249.048
İş Bankası (C) 548.200.285
Vakıflar Bankası 540.037.795
Koza Madencilik 516.997.606
Ereğli Demir Çelik 467.229.949
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Demir Çelik, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi
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