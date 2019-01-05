Yatırımcı Rehberi (10)
40 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,85...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,85
|0,75
|13,33
|Gersan Elektrik
|3,26
|3,08
|5,84
|Otokar
|91,85
|87,40
|5,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|1,21
|4,96
|Koza Altın
|52,35
|50,30
|4,08
|Soda Sanayii
|7,35
|7,09
|3,67
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|6,82
|3,23
|Ereğli Demir Çelik
|7,29
|7,11
|2,53
|Şok Marketler
|10,88
|10,65
|2,16
|Polisan Holding
|6,33
|6,22
|1,77
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|14,60
|16,35
|-10,70
|Gübre Fabrik.
|2,73
|3,00
|-9,00
|MLP Sağlık
|9,70
|10,57
|-8,23
|Göltaş Çimento
|11,52
|12,47
|-7,62
|Şişe Cam
|5,21
|5,62
|-7,30
|İş GMYO
|0,99
|1,06
|-6,60
|Net Holding
|1,86
|1,99
|-6,53
|Arçelik
|14,49
|15,50
|-6,52
|T.S.K.B.
|0,72
|0,77
|-6,49
|Migros Ticaret
|14,13
|15,08
|-6,30
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|2.646.221.937
|
|
|Garanti Bankası
|2.226.712.616
|
|
|T. Halk Bankası
|787.746.754
|
|
|Aselsan
|775.080.606
|
|
|Akbank
|770.532.989
|
|
|Kardemir (D)
|617.249.048
|
|
|İş Bankası (C)
|548.200.285
|
|
|Vakıflar Bankası
|540.037.795
|
|
|Koza Madencilik
|516.997.606
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|467.229.949
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:10 Kaynak: AA
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