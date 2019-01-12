Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 55,50...

Yatırımcı Rehberi (10), System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 55,50 48,88 13,54
Verusa Holding 16,45 14,60 12,67
Tofaş Oto. Fab. 17,60 15,69 12,17
Arçelik 16,11 14,49 11,18
Koç Holding 14,98 13,63 9,90
Anel Elektrik 1,72 1,57 9,55
İskenderun Demir Çelik 6,09 5,56 9,53
Karsan Otomotiv 1,40 1,28 9,37
Alarko Holding 2,08 1,91 8,90
Vestel 5,79 5,33 8,63
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 1,82 2,05 -11,22
Çemaş Döküm 0,79 0,85 -7,06
Net Holding 1,78 1,86 -4,30
Çemtaş 5,65 5,83 -3,09
Göltaş Çimento 11,20 11,52 -2,78
Gersan Elektrik 3,18 3,26 -2,45
İhlas Gayrimenkul 0,99 1,01 -1,98
Yapı ve Kredi Bank. 1,55 1,58 -1,90
Kerevitaş Gıda 1,73 1,76 -1,70
Metro Holding 0,75 0,76 -1,32
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 3.766.430.036
Türk Hava Yolları 3.419.096.288
Akbank 2.130.392.572
Kardemir (D) 1.579.655.701
Aselsan 1.346.409.665
T. Halk Bankası 997.100.526
Vakıflar Bankası 853.743.447
Petkim 834.737.829
Ereğli Demir Çelik 775.299.835
Koza Madencilik 697.923.557
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Ford Otosan, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Hafta Borsa, Altın, Dolar ve Euro Yatırımcısının Yüzünü Güldürdü Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu

İçerdiği Yüksek Besin Değeriyle Kahramanmaraş Tarhanası Şifa Dağıtıyor Poşete 25 Kuruş Vermek İstemeyen Vatandaşlar, Kilo İşi Poşet Almaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:59:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]