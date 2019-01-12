Yatırımcı Rehberi (10)
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 55,50...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|55,50
|48,88
|13,54
|Verusa Holding
|16,45
|14,60
|12,67
|Tofaş Oto. Fab.
|17,60
|15,69
|12,17
|Arçelik
|16,11
|14,49
|11,18
|Koç Holding
|14,98
|13,63
|9,90
|Anel Elektrik
|1,72
|1,57
|9,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,09
|5,56
|9,53
|Karsan Otomotiv
|1,40
|1,28
|9,37
|Alarko Holding
|2,08
|1,91
|8,90
|Vestel
|5,79
|5,33
|8,63
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|1,82
|2,05
|-11,22
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,85
|-7,06
|Net Holding
|1,78
|1,86
|-4,30
|Çemtaş
|5,65
|5,83
|-3,09
|Göltaş Çimento
|11,20
|11,52
|-2,78
|Gersan Elektrik
|3,18
|3,26
|-2,45
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,01
|-1,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,55
|1,58
|-1,90
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|1,76
|-1,70
|Metro Holding
|0,75
|0,76
|-1,32
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|3.766.430.036
|
|
|Türk Hava Yolları
|3.419.096.288
|
|
|Akbank
|2.130.392.572
|
|
|Kardemir (D)
|1.579.655.701
|
|
|Aselsan
|1.346.409.665
|
|
|T. Halk Bankası
|997.100.526
|
|
|Vakıflar Bankası
|853.743.447
|
|
|Petkim
|834.737.829
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|775.299.835
|
|
|Koza Madencilik
|697.923.557
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:18 Kaynak: AA
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