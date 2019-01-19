Yatırımcı Rehberi (10)
36 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,81...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,81
|1,47
|23,13
|Bera Holding
|2,24
|1,82
|23,08
|İş Bankası (C)
|5,10
|4,26
|19,72
|Sabancı Holding
|8,45
|7,26
|16,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,80
|1,55
|16,13
|Garanti Bankası
|9,15
|7,91
|15,68
|Gözde Girişim
|2,96
|2,56
|15,62
|Vakıflar Bankası
|4,31
|3,75
|14,93
|T. Halk Bankası
|7,88
|6,87
|14,70
|İndeks Bilgisayar
|6,51
|5,77
|12,82
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|58,55
|63,45
|-7,72
|Şok Marketler
|10,27
|11,00
|-6,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,31
|-4,58
|Soda Sanayii
|7,25
|7,59
|-4,48
|Türk Hava Yolları
|14,44
|15,08
|-4,24
|Verusa Holding
|15,92
|16,45
|-3,22
|Koza Madencilik
|7,40
|7,59
|-2,50
|Parsan
|8,18
|8,39
|-2,50
|Koza Altın
|53,95
|54,90
|-1,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,95
|9,07
|-1,32
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|6.279.386.815
|
|
|Garanti Bankası
|5.449.532.606
|
|
|Akbank
|2.572.456.660
|
|
|T. Halk Bankası
|1.950.152.856
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.758.775.213
|
|
|Aselsan
|1.659.295.179
|
|
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.280.205.473
|
|
|Kardemir (D)
|1.261.897.704
|
|
|İş Bankası (C)
|1.198.317.496
|
|
|Petkim
|1.090.278.571
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:08 Kaynak: AA
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