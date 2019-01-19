Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,81...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,81 1,47 23,13
Bera Holding 2,24 1,82 23,08
İş Bankası (C) 5,10 4,26 19,72
Sabancı Holding 8,45 7,26 16,39
Yapı ve Kredi Bank. 1,80 1,55 16,13
Garanti Bankası 9,15 7,91 15,68
Gözde Girişim 2,96 2,56 15,62
Vakıflar Bankası 4,31 3,75 14,93
T. Halk Bankası 7,88 6,87 14,70
İndeks Bilgisayar 6,51 5,77 12,82
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 58,55 63,45 -7,72
Şok Marketler 10,27 11,00 -6,64
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,31 -4,58
Soda Sanayii 7,25 7,59 -4,48
Türk Hava Yolları 14,44 15,08 -4,24
Verusa Holding 15,92 16,45 -3,22
Koza Madencilik 7,40 7,59 -2,50
Parsan 8,18 8,39 -2,50
Koza Altın 53,95 54,90 -1,73
Kordsa Teknik Tekstil 8,95 9,07 -1,32
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 6.279.386.815
Garanti Bankası 5.449.532.606
Akbank 2.572.456.660
T. Halk Bankası 1.950.152.856
Vakıflar Bankası 1.758.775.213
Aselsan 1.659.295.179
Yapı ve Kredi Bank. 1.280.205.473
Kardemir (D) 1.261.897.704
İş Bankası (C) 1.198.317.496
Petkim 1.090.278.571


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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