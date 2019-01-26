Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 10,72 8,18 31,05 ...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 10,72 8,18 31,05
Mavi Giyim 38,88 30,94 25,66
MLP Sağlık 12,41 10,35 19,90
Pegasus 28,34 24,44 15,96
ICBC Turkey Bank 6,21 5,42 14,58
Ülker Bisküvi 18,26 16,30 12,02
Yataş 5,07 4,56 11,18
Türk Telekom 4,50 4,05 11,11
Tofaş Oto. Fab. 20,00 18,03 10,93
Petkim 5,88 5,32 10,53
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 6,36 7,30 -12,88
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,25 -8,00
Bera Holding 2,10 2,24 -6,25
Coca Cola İçecek 33,00 33,88 -2,60
Verusa Holding 15,58 15,92 -2,14
Karsan Otomotiv 1,50 1,53 -1,96
Akbank 6,50 6,55 -0,76
Bim Mağazalar 92,85 93,40 -0,59
Kerevitaş Gıda 1,81 1,82 -0,55
T. Halk Bankası 7,84 7,88 -0,51
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 5.782.314.454
Garanti Bankası 4.851.979.825
Kardemir (D) 2.607.513.985
Aselsan 2.326.792.379
Akbank 2.018.229.590
Petkim 1.815.170.335
Vakıflar Bankası 1.632.413.019
Yapı ve Kredi Bank. 1.603.948.446
Türk Telekom 1.563.064.917
T. Halk Bankası 1.538.670.022


(BİTTİ)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Pegasus, Türk Telekom, Borsa İstanbul, Ekonomi
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