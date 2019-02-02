Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 6,76 5,89 14,77 ...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 6,76 5,89 14,77
Zorlu Enerji 1,49 1,30 14,62
Galatasaray Sportif 1,51 1,35 11,85
Odaş Elektrik 2,10 1,88 11,70
Türk Telekom 4,98 4,50 10,67
Verusa Holding 17,11 15,58 9,82
Enerjisa Enerji 5,72 5,21 9,79
Anadolu Cam 3,05 2,80 8,93
Fenerbahçe Futbol 7,96 7,32 8,74
İhlas Gayrimenkul 1,08 1,00 8,00
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,03 6,21 -35,10
Koza Madencilik 6,49 7,59 -14,49
Koza Altın 52,60 57,50 -8,52
İttifak Holding 3,02 3,30 -8,48
İpek Doğal Enerji 5,39 5,81 -7,23
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,95 3,12 -5,45
Soda Sanayii 6,96 7,36 -5,43
Gersan Elektrik 3,45 3,61 -4,43
Yataş 4,85 5,07 -4,34
Kerevitaş Gıda 1,74 1,81 -3,87
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 6.854.961.944
Garanti Bankası 4.942.495.505
Aselsan 2.990.880.313
Kardemir (D) 2.434.332.607
Akbank 1.941.088.588
Türk Telekom 1.893.206.870
T. Halk Bankası 1.682.450.748
İş Bankası (C) 1.443.293.677
Petkim 1.364.540.916
ICBC Turkey Bank 1.256.283.387
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Industrial and Commercial Bank of China, Türk Telekom, Cam, Borsa İstanbul, Ekonomi
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