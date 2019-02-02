Yatırımcı Rehberi (10)
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 6,76 5,89 14,77 ...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|6,76
|5,89
|14,77
|Zorlu Enerji
|1,49
|1,30
|14,62
|Galatasaray Sportif
|1,51
|1,35
|11,85
|Odaş Elektrik
|2,10
|1,88
|11,70
|Türk Telekom
|4,98
|4,50
|10,67
|Verusa Holding
|17,11
|15,58
|9,82
|Enerjisa Enerji
|5,72
|5,21
|9,79
|Anadolu Cam
|3,05
|2,80
|8,93
|Fenerbahçe Futbol
|7,96
|7,32
|8,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,00
|8,00
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,03
|6,21
|-35,10
|Koza Madencilik
|6,49
|7,59
|-14,49
|Koza Altın
|52,60
|57,50
|-8,52
|İttifak Holding
|3,02
|3,30
|-8,48
|İpek Doğal Enerji
|5,39
|5,81
|-7,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|3,12
|-5,45
|Soda Sanayii
|6,96
|7,36
|-5,43
|Gersan Elektrik
|3,45
|3,61
|-4,43
|Yataş
|4,85
|5,07
|-4,34
|Kerevitaş Gıda
|1,74
|1,81
|-3,87
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|6.854.961.944
|
|
|Garanti Bankası
|4.942.495.505
|
|
|Aselsan
|2.990.880.313
|
|
|Kardemir (D)
|2.434.332.607
|
|
|Akbank
|1.941.088.588
|
|
|Türk Telekom
|1.893.206.870
|
|
|T. Halk Bankası
|1.682.450.748
|
|
|İş Bankası (C)
|1.443.293.677
|
|
|Petkim
|1.364.540.916
|
|
|ICBC Turkey Bank
|1.256.283.387
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:36 Kaynak: AA
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