Yatırımcı Rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 6,76 5,89 14,77 Zorlu Enerji 1,49 1,30 14,62 Galatasaray Sportif 1,51 1,35 11,85 Odaş Elektrik 2,10 1,88 11,70 Türk Telekom 4,98 4,50 10,67 Verusa Holding 17,11 15,58 9,82 Enerjisa Enerji 5,72 5,21 9,79 Anadolu Cam 3,05 2,80 8,93 Fenerbahçe Futbol 7,96 7,32 8,74 İhlas Gayrimenkul 1,08 1,00 8,00 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,03 6,21 -35,10 Koza Madencilik 6,49 7,59 -14,49 Koza Altın 52,60 57,50 -8,52 İttifak Holding 3,02 3,30 -8,48 İpek Doğal Enerji 5,39 5,81 -7,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,95 3,12 -5,45 Soda Sanayii 6,96 7,36 -5,43 Gersan Elektrik 3,45 3,61 -4,43 Yataş 4,85 5,07 -4,34 Kerevitaş Gıda 1,74 1,81 -3,87 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 6.854.961.944 Garanti Bankası 4.942.495.505 Aselsan 2.990.880.313 Kardemir (D) 2.434.332.607 Akbank 1.941.088.588 Türk Telekom 1.893.206.870 T. Halk Bankası 1.682.450.748 İş Bankası (C) 1.443.293.677 Petkim 1.364.540.916 ICBC Turkey Bank 1.256.283.387

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)