Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,08 0,96 12,80
Albaraka Türk 1,85 1,65 12,12
GSD Holding 0,94 0,86 9,30
Yataş 5,29 4,91 7,74
Trakya Cam 3,71 3,46 7,23
İş Bankası (C) 5,79 5,42 6,83
Kordsa Teknik Tekstil 9,57 9,05 5,75
Alarko Holding 2,61 2,47 5,67
Şişe Cam 6,69 6,35 5,35
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,15 2,99 5,35
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 19,79 22,20 -10,86
Tat Gıda 3,98 4,45 -10,56
Bera Holding 1,81 1,99 -9,05
Türk Hava Yolları 13,69 14,71 -6,93
Ford Otosan 53,10 56,95 -6,76
Anel Elektrik 1,82 1,95 -6,67
Aksa Enerji 2,73 2,90 -5,86
Çemtaş 5,54 5,88 -5,78
Alarko GMYO 46,28 49,00 -5,55
Şok Marketler 10,57 11,19 -5,54
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 7.720.374.152
Garanti Bankası 4.715.558.976
İş Bankası (C) 1.851.604.715
Vakıflar Bankası 1.770.198.073
Aselsan 1.734.992.244
Kardemir (D) 1.668.155.228
Akbank 1.456.764.654
Koza Madencilik 1.408.522.404
T. Halk Bankası 1.348.612.898
Türk Telekom 1.344.309.010
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA

İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
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