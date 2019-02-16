Yatırımcı Rehberi (10)
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|0,96
|12,80
|Albaraka Türk
|1,85
|1,65
|12,12
|GSD Holding
|0,94
|0,86
|9,30
|Yataş
|5,29
|4,91
|7,74
|Trakya Cam
|3,71
|3,46
|7,23
|İş Bankası (C)
|5,79
|5,42
|6,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,57
|9,05
|5,75
|Alarko Holding
|2,61
|2,47
|5,67
|Şişe Cam
|6,69
|6,35
|5,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,15
|2,99
|5,35
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|19,79
|22,20
|-10,86
|Tat Gıda
|3,98
|4,45
|-10,56
|Bera Holding
|1,81
|1,99
|-9,05
|Türk Hava Yolları
|13,69
|14,71
|-6,93
|Ford Otosan
|53,10
|56,95
|-6,76
|Anel Elektrik
|1,82
|1,95
|-6,67
|Aksa Enerji
|2,73
|2,90
|-5,86
|Çemtaş
|5,54
|5,88
|-5,78
|Alarko GMYO
|46,28
|49,00
|-5,55
|Şok Marketler
|10,57
|11,19
|-5,54
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|7.720.374.152
|
|
|Garanti Bankası
|4.715.558.976
|
|
|İş Bankası (C)
|1.851.604.715
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.770.198.073
|
|
|Aselsan
|1.734.992.244
|
|
|Kardemir (D)
|1.668.155.228
|
|
|Akbank
|1.456.764.654
|
|
|Koza Madencilik
|1.408.522.404
|
|
|T. Halk Bankası
|1.348.612.898
|
|
|Türk Telekom
|1.344.309.010
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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