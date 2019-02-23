Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 7,58 6,35 19,37 ...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 7,58 6,35 19,37
İndeks Bilgisayar 7,96 6,74 18,10
Kardemir (D) 2,56 2,34 9,40
Aksa Enerji 2,97 2,73 8,79
İttifak Holding 3,35 3,08 8,77
Park Elek.Madencilik 2,75 2,53 8,70
Kordsa Teknik Tekstil 10,40 9,57 8,67
Çemtaş 6,02 5,54 8,66
GSD Holding 1,02 0,94 8,51
Netaş Telekom. 7,81 7,24 7,87
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 4,84 5,27 -8,16
Turkcell 13,87 14,92 -7,04
Bim Mağazalar 87,70 94,10 -6,80
Parsan 10,55 11,08 -4,78
İş Bankası (C) 5,55 5,79 -4,15
Fenerbahçe Futbol 7,04 7,27 -3,16
Şok Marketler 10,31 10,57 -2,46
Garanti Bankası 8,67 8,87 -2,25
Sabancı Holding 9,00 9,19 -2,07
İş GMYO 1,06 1,08 -1,85
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 4.975.497.048
Garanti Bankası 4.044.755.212
Kardemir (D) 1.754.372.548
Aselsan 1.680.345.968
Ereğli Demir Çelik 1.309.563.322
Türk Telekom 1.257.349.580
İş Bankası (C) 1.186.354.717
Vakıflar Bankası 1.136.046.030
Akbank 1.123.535.206
T. Halk Bankası 1.101.836.608
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:00 Kaynak: AA

İndeks, Demir Çelik, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
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