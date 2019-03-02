Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

32 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,40 7,58 37,20 ...

Yatırımcı Rehberi (10), System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,40 7,58 37,20
İhlas Holding 0,44 0,34 29,41
MLP Sağlık 14,67 12,80 14,61
İttifak Holding 3,71 3,35 10,75
Kordsa Teknik Tekstil 11,28 10,40 8,46
Çelebi 63,45 58,70 8,09
Karsan Otomotiv 1,63 1,51 7,95
İpek Doğal Enerji 5,22 4,84 7,85
Koza Madencilik 6,15 5,78 6,40
Tofaş Oto. Fab. 21,22 20,00 6,10
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,93 1,11 -16,22
Aselsan 23,84 25,66 -7,09
Kartonsan 371,00 393,50 -5,72
Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 1,76 -5,68
Gersan Elektrik 2,42 2,56 -5,47
Metro Holding 0,74 0,78 -5,13
Albaraka Türk 1,89 1,99 -5,03
Galatasaray Sportif 1,48 1,54 -3,90
Coca Cola İçecek 34,42 35,80 -3,85
Eczacıbaşı İlaç 3,04 3,16 -3,80
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 4.480.083.260
Vestel 3.954.306.841
Garanti Bankası 3.614.608.975
Kardemir (D) 2.582.238.260
Aselsan 2.157.656.051
T. Halk Bankası 1.645.302.916
Vakıflar Bankası 1.208.402.190
Ereğli Demir Çelik 1.200.813.372
Petkim 1.106.816.688
Akbank 1.090.602.596
(Son)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor

Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti Apple, Türkiye'de Teknik Servis Fiyatlarında İndirime Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:44:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]