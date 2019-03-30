Yatırımcı Rehberi (10)
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 21,92...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|21,92
|21,02
|4,28
|Ereğli Demir Çelik
|9,12
|8,80
|3,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,85
|2,35
|Aksa
|9,18
|9,00
|2,00
|Şok Marketler
|9,04
|8,89
|1,69
|Metro Holding
|0,75
|0,74
|1,35
|Deva Holding
|4,34
|4,29
|1,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,41
|10,38
|0,29
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,75
|0,00
|İskenderun Demir Çelik
|7,15
|7,16
|-0,14
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,55
|1,85
|-16,22
|Anadolu Efes
|17,51
|20,18
|-13,23
|Tekfen Holding
|22,54
|25,94
|-13,11
|Vakıflar Bankası
|4,53
|5,16
|-12,21
|GSD Holding
|0,89
|1,01
|-11,88
|Gersan Elektrik
|1,98
|2,22
|-10,81
|İndeks Bilgisayar
|7,04
|7,85
|-10,32
|Enerjisa Enerji
|5,16
|5,73
|-9,95
|Koç Holding
|16,09
|17,84
|-9,81
|Türk Telekom
|4,35
|4,79
|-9,19
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|9.299.434.417
|
|
|Türk Hava Yolları
|6.166.343.894
|
|
|Akbank
|3.775.680.212
|
|
|Kardemir (D)
|2.607.271.142
|
|
|İş Bankası (C)
|1.980.761.583
|
|
|Petkim
|1.800.979.142
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.679.351.775
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|1.525.226.377
|
|
|Tüpraş
|1.436.280.598
|
|
|Aselsan
|1.416.805.858
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:30 Kaynak: AA
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