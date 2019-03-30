Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 21,92...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 21,92 21,02 4,28
Ereğli Demir Çelik 9,12 8,80 3,64
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,85 2,35
Aksa 9,18 9,00 2,00
Şok Marketler 9,04 8,89 1,69
Metro Holding 0,75 0,74 1,35
Deva Holding 4,34 4,29 1,17
Kordsa Teknik Tekstil 10,41 10,38 0,29
Çemaş Döküm 0,75 0,75 0,00
İskenderun Demir Çelik 7,15 7,16 -0,14
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,55 1,85 -16,22
Anadolu Efes 17,51 20,18 -13,23
Tekfen Holding 22,54 25,94 -13,11
Vakıflar Bankası 4,53 5,16 -12,21
GSD Holding 0,89 1,01 -11,88
Gersan Elektrik 1,98 2,22 -10,81
İndeks Bilgisayar 7,04 7,85 -10,32
Enerjisa Enerji 5,16 5,73 -9,95
Koç Holding 16,09 17,84 -9,81
Türk Telekom 4,35 4,79 -9,19
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 9.299.434.417
Türk Hava Yolları 6.166.343.894
Akbank 3.775.680.212
Kardemir (D) 2.607.271.142
İş Bankası (C) 1.980.761.583
Petkim 1.800.979.142
Vakıflar Bankası 1.679.351.775
Ereğli Demir Çelik 1.525.226.377
Tüpraş 1.436.280.598
Aselsan 1.416.805.858
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:30 Kaynak: AA

Demir Çelik, Borsa İstanbul, Ekonomi
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