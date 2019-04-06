Yatırımcı Rehberi (10)
35 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol...
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Fenerbahçe Futbol
|7,78
|6,25
|24,48
| Tofaş Oto. Fab.
|19,38
|17,11
|13,27
|Anadolu Efes
|19,80
|17,51
|13,08
|TAV Havalimanları
|26,36
|23,34
|12,94
|Türk Hava Yolları
|14,55
|12,93
|12,53
|Enerjisa Enerji
|5,30
|4,76
|11,25
| İndeks Bilgisayar
|7,77
|7,04
|10,37
| Ford Otosan
|51,10
|46,35
|10,25
|İş Fin.Kir.
|7,51
|6,82
|10,12
|Koç Holding
|17,22
|15,69
|9,74
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|0,81
|0,87
|-6,90
|Verusa Holding
|20,80
|21,92
|-5,11
|Soda Sanayii
|7,25
|7,50
|-3,33
|İhlas Holding
|0,37
|0,38
|-2,63
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,53
|-1,96
| Albaraka Türk
|1,52
|1,55
|-1,94
|Global Yat. Holding
|3,12
|3,18
|-1,89
|Kartonsan
|332,30
|337,26
|-1,47
|T. Halk Bankası
|6,34
|6,38
|-0,63
| Netaş Telekom.
|8,11
|8,16
|-0,61
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|6.093.536.762
|
|
|Garanti Bankası
|5.947.343.840
|
|
|T. Halk Bankası
|3.147.602.606
|
|
|Akbank
|2.407.537.264
|
|
| Kardemir (D)
|2.006.424.032
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.440.277.879
|
|
| İş Bankası (C)
|1.368.349.790
|
|
|Petkim
|1.302.151.071
|
|
|Aselsan
|1.062.475.136
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|998.673.391
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:07 Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın Son Saniye Basketiyle Maccabi FOX'u 78-75 Yendi
Fenerbahçeli Roman Neustadter, Medipol Başakşehir ile Anlaştı
Emre Kınay, Fenerbahçe Maçında Kiss Cam'e Yakalandı
Fenerbahçe, Sangare'yle Söz Kesti