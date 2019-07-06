Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,30...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gersan Elektrik 2,30 1,91 20,42
Vakıflar Bankası 4,88 4,19 16,47
Garanti Bankası 10,15 9,10 11,54
Akbank 7,54 6,80 10,88
T.S.K.B. 0,82 0,74 10,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,66 2,41 10,37
Kerevitaş Gıda 1,87 1,71 9,36
İş Bankası (C) 6,60 6,05 9,09
Hektaş 14,34 13,17 8,88
Bim Mağazalar 86,10 79,65 8,10
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,27 5,11 -16,44
İpek Doğal Enerji 5,03 5,71 -11,91
Koza Madencilik 6,27 7,08 -11,44
Vestel 11,24 12,36 -9,06
Verusa Holding 16,52 18,05 -8,48
ICBC Turkey Bank 3,60 3,92 -8,16
TAV Havalimanları 24,88 27,00 -7,85
Koza Altın 49,34 52,85 -6,64
İttifak Holding 6,06 6,40 -5,31
Ford Otosan 59,65 62,50 -4,56
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 5.704.644.908
Garanti Bankası 5.373.523.636
Akbank 2.291.510.259
T. Halk Bankası 2.201.868.197
Kardemir (D) 1.486.142.674
ICBC Turkey Bank 1.449.522.236
Vakıflar Bankası 1.416.271.678
Petkim 1.288.438.760
Aselsan 1.100.856.857
İş Bankası (C) 980.292.800
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:41 Kaynak: AA
Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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