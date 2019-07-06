Yatırımcı rehberi (10)
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,30...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:41 Kaynak: AA
'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|2,30
|1,91
|20,42
|Vakıflar Bankası
|4,88
|4,19
|16,47
|Garanti Bankası
|10,15
|9,10
|11,54
|Akbank
|7,54
|6,80
|10,88
|T.S.K.B.
|0,82
|0,74
|10,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|2,41
|10,37
| Kerevitaş Gıda
|1,87
|1,71
|9,36
| İş Bankası (C)
|6,60
|6,05
|9,09
|Hektaş
|14,34
|13,17
|8,88
|Bim Mağazalar
|86,10
|79,65
|8,10
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,27
|5,11
|-16,44
|İpek Doğal Enerji
|5,03
|5,71
|-11,91
| Koza Madencilik
|6,27
|7,08
|-11,44
|Vestel
|11,24
|12,36
|-9,06
|Verusa Holding
|16,52
|18,05
|-8,48
|ICBC Turkey Bank
|3,60
|3,92
|-8,16
|TAV Havalimanları
|24,88
|27,00
|-7,85
|Koza Altın
|49,34
|52,85
|-6,64
|İttifak Holding
|6,06
|6,40
|-5,31
| Ford Otosan
|59,65
|62,50
|-4,56
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|5.704.644.908
|
|
|Garanti Bankası
|5.373.523.636
|
|
|Akbank
|2.291.510.259
|
|
|T. Halk Bankası
|2.201.868.197
|
|
|Kardemir (D)
|1.486.142.674
|
|
|ICBC Turkey Bank
|1.449.522.236
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.416.271.678
|
|
|Petkim
|1.288.438.760
|
|
|Aselsan
|1.100.856.857
|
|
|İş Bankası (C)
|980.292.800
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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