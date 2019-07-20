Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 3,01 2,52 19,44
Yataş 5,42 4,72 14,83
Tekfen Holding 26,32 23,74 10,87
ICBC Turkey Bank 3,63 3,29 10,33
Yapı ve Kredi Bank. 2,71 2,46 10,16
Pegasus 50,40 45,94 9,71
Tofaş Oto. Fab. 20,10 18,35 9,54
Migros Ticaret 14,94 13,69 9,13
Aselsan 18,19 16,68 9,05
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 0,94 8,51
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 13,77 14,53 -5,23
İttifak Holding 6,20 6,45 -3,88
İş Fin.Kir. 2,76 2,87 -3,83
Enka İnşaat 5,78 5,83 -0,86
Kordsa Teknik Tekstil 11,91 12,00 -0,75
Çemtaş 5,82 5,86 -0,68
Çelebi 92,60 93,00 -0,43
Turkcell 13,25 13,30 -0,38
Şok Marketler 9,65 9,68 -0,31
Doğan Holding 1,19 1,19 0,00
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 6.387.799.543
Türk Hava Yolları 4.749.688.728
T. Halk Bankası 2.159.328.667
Akbank 1.416.560.981
Vakıflar Bankası 1.199.553.863
Aselsan 1.155.397.800
Petkim 1.036.969.061
Kardemir (D) 930.365.683
Tüpraş 724.970.813
Yapı ve Kredi Bank. 670.922.433
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Yataş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:17 Kaynak: AA
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