Yatırımcı rehberi (10)
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 8,37...
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:06 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|8,37
|7,10
|17,89
|İpek Doğal Enerji
|5,91
|5,10
|15,88
|Anadolu Efes
|24,08
|21,20
|13,58
|Pegasus
|54,80
|48,46
|13,08
|Koza Altın
|62,80
|56,10
|11,94
|Aksa Enerji
|2,52
|2,28
|10,53
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,44
|9,03
|Türk Telekom
|5,64
|5,21
|8,25
|İhlas Holding
|0,53
|0,49
|8,16
|Migros Ticaret
|18,30
|17,01
|7,58
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|13,94
|16,56
|-15,82
|Netaş Telekom.
|6,71
|7,63
|-12,06
|Çemtaş
|4,94
|5,59
|-11,63
|Şişe Cam
|4,31
|4,79
|-10,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|12,39
|-9,52
|Aselsan
|17,21
|18,91
|-8,99
|Soda Sanayii
|5,62
|6,16
|-8,77
|Anadolu Cam
|2,54
|2,77
|-8,30
|Gözde Girişim
|2,63
|2,84
|-7,39
|Petkim
|3,53
|3,81
|-7,35
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|4.733.896.256
|
|
|Garanti Bankası
|4.575.302.223
|
|
|Aselsan
|1.547.090.413
|
|
|Akbank
|1.502.830.502
|
|
|Koza Madencilik
|1.473.233.194
|
|
|T. Halk Bankası
|1.308.102.476
|
|
|Petkim
|1.148.579.224
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.090.906.218
|
|
|İş Bankası (C)
|1.006.113.715
|
|
|Tüpraş
|717.122.308
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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